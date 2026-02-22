【モデルプレス＝2026/02/22】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第5弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露◆川崎桜、制服風衣装カット解禁今回解禁されたのは、グレーの制服風の衣装に身を包み、ポニーテール姿でバス停にもたれる一枚。自身が初めてセンターを務めた乃木坂46の5期生楽曲「17分間」をオマージ