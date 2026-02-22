鹿児島県内は23日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。 気象台によりますと、23日にかけて寒冷前線が九州南部を通過する見込みです。 この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 このため、23日明け方にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。 気象台