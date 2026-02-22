◆Ｊ１百年構想リーグ▽第３節Ｃ大阪１―２広島（２２日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪はホームで広島に敗れ、本拠での今季初白星を逃した。Ｃ大阪が公式戦で広島に勝ったのは、２０２１年９月２２日のＪ１リーグ（１〇０、エディオンスタジアム広島）が最後。百年構想リーグは特別大会のためＪ１リーグ通算成績には加算されないが、これで広島に公式戦では１１戦連続勝ちなしとなった。両チームのＧＫは、広島の大迫敬介に