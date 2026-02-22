◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、今季初実戦となる壮行試合・ソフトバンク戦を１６安打１３得点の大勝で飾った。試合後に取材に応じた井端弘和監督は「打線は非常に活発だったなと思いますし、満足することなく、さらに上げていけた