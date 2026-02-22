◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人のドラフト２位・田和廉投手＝早大＝が２２日、“プロ初セーブ”を挙げた。３―０とリードした９回、５番手で登板。１死を奪った後に、中堅へのポテンヒットとボテボテの内野安打で１死一、二塁のピンチを作ったが、後続を左飛と空振り三振に仕留めた。シンカーやスライダーなど変化球を操る変則右腕だが、この日の直球は今季実戦では自己最速の１４９キロをマーク。「強さ