２０日、馬上の人間ピラミッド「馬畳羅漢」を披露する馬術チームのメンバー。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ2月22日】中国西蔵自治区ラサ市北郊外の競馬場で旧暦1月4日、チベット暦の火馬年1月3日に当たる20日、チベット族の伝統馬術ショーと民族競馬が行われた。馬術チームのメンバーが馬を駆り、むちを振るって技を披露。見事な演技で新春を祝った。２０日、演技の前に観衆へあいさつする馬術チームのメンバー。