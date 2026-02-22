プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日、自身のインスタグラムを更新。自身がプロデュースするコスメブランド「Luarine（ルアリン）」を3月にローンチすると発表した。本田さんは「この度、念願のコスメブランド【Luarine（ルアリン）】を立ち上げました」と報告。「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ商品を作りたい”幼い頃からそんな想いを抱き続け、少しずつ形にしてきました。そして今日つ