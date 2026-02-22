◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、国枝師の引退前ラストG1出走馬として送り出されたシックスペンスは9着だった。騎乗した戸崎は「前に壁をつくって運ぶという話もあったのですが、凄くスタートを上手に出てくれたし、周りを見ながらハナに行く形になりました。それほど力まずには走れていた