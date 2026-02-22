お笑い芸人の千原ジュニアさんが2月20日、自身のインスタグラムを更新。愛車フィアット「600（セイチェント）ムルティプラ」の車内写真を投稿し、反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 千原ジュニア 】愛車フィアット「600ムルティプラ」運転席写真を公開 「昔のハンドルってかっちょいい」ファン反響千原ジュニアさんは「今日の車内」というコメントを添えて、ベージュ色の円形ステアリングを中心とした車内の写真