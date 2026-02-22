モデルで俳優のトリンドル玲奈さん（34）が、第1子を出産したことを報告しました。【映像】トリンドル玲奈、我が子の写真＆夫との2ショットトリンドルさんは、22日、Instagramで、「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました。愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております。妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助