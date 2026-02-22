◇侍ジャパンシリーズ 日本13-3ソフトバンク(22日、宮崎)野球日本代表・侍ジャパンの佐藤輝明選手が、ソフトバンクとの強化試合で3安打5打点と躍動しました。佐藤選手は「4番・サード」でスタメン出場。初回はノーアウト満塁で打席を迎えると、ソフトバンク先発の前田悠伍投手と対戦。4球目を打った打球はセカンドの前に落ちるボテボテの打球となり、セカンドの今宮健太選手が送球できず。ラッキーな内野安打で先制します。2回は2