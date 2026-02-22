東京・神宮外苑の象徴「秩父宮ラグビー場」が、ついに次世代へとバトンを繋ぎます。2026年2月3日、国内初となる屋内全天候型多目的ラグビー場「新秩父宮ラグビー場（仮称）」の建設工事がスタートしました。2030年の開業時には、三井住友フィナンシャルグループとの提携による副名称「SMBC Olive SQUARE」として、スポーツとエンターテインメントが融合する新たな発信拠点となります。ラグビー開催時の臨場感あふれる設計はもちろ