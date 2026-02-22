明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節が21日と22日に行われた。22日開催の試合では、2試合で10得点を挙げ、2連勝スタートを切った徳島ヴォルティスがホームでカターレ富山と対戦。9分にルーカス・バルセロスの3試合連続ゴールで先制したが、16分に古川真人に同点弾を許すと、79分にチョン・ウヨンに直接フリーキックを決められたほか、84分にはキム・テウォンに追加点を奪われ、1−3で逆転負けとなり、徳島