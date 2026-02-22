明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第3節が22日に行われ、水戸ホーリーホックとジェフユナイテッド千葉が対戦した。今節はEASTグループに入った昇格組同士の対戦カードが実現。今回の特別シーズンがクラブ史上初のJ1リーグの舞台となる水戸が、17年ぶりにJ1の舞台戻ってきた千葉を、本拠地『ケーズデンキスタジアム水戸』で迎え撃つ。水戸は今季開幕節で東京ヴェルディの本拠地に乗り込んだが、結果は1−3の完敗