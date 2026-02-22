アビスパ福岡は２月22日、J２・J３百年構想リーグ、地域リーグラウンド第３節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。０−２で敗れ、２連敗となった。試合は０−０で迎えた32分に動く。ゴール前のビルドアップで、DF田代雅也からボールを受けたGK小畑裕馬のパスが短くなり、プレスに来ていたラファエル・エリアスに奪われる。無人のゴールへ流し込まれ、先制を許した。さらに２失点目も守備の対応から生まれた。DF上島拓巳のヘディン