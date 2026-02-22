卓球の「シンガポール・スマッシュ2026」は22日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同37位の覃予萱（中国）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、2回戦進出を決めた。 ■初のシンガポールで好発進 橋本は昨年、自身初のトップ10入りを果たすなど飛躍を遂げ、今季も日本女子の主力としての活躍が期待されている。そんな中、過去4戦4勝で昨年は