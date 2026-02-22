広島地方気象台は、22日、中国地方で「春一番」が吹いたことを発表しました。沿海州に低気圧があり、日本海で気圧の傾きが大きくなっているため、中国地方では山陰を中心に南よりの風が強く吹き、気温が高くなりました。22日午後3時までの最大瞬間風速は、広島で7.2メートル、福山で6.5メートル、呉で4.3メートルとなっています。中国地方で「春一番」が発表されるのは、5年ぶりです。【2026年2月22日午後4時】