俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日に第7話「決死の築城作戦」が放送される。「仲野小一郎VS小栗信長」に圧倒された前週。信長の苦悩の咆哮、小一郎の命懸けの叫びに心震えた“超神回”となった。第6話は「兄弟の絆」。大沢（松尾諭）に信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎（仲野太賀）の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残