◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、24年王者のペプチドナイルは6着だった。騎乗した富田は「外枠でしたし、自分がやりたい競馬をしようと思っていて、いいとこで収まりがつきました。4コーナーから馬の気持ちと相談しながら動いていったのですが、本当にリズムが良かったし、雰囲気が良かった