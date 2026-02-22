「大好きな野球ができることに感謝し、最後まで戦い抜く」と選手宣誓したＹＡＭＡＹＵＲＩの橋口主将＝横浜スタジアム第２６回かながわ少年野球フェスティバルは２２日、横浜スタジアムで総合開会式（神奈川県野球協議会主催、神奈川新聞社など後援）を行った。県内３６８チームでプレーする約５７００人の少年少女が集まり、憧れの地を踏みしめた。同協議会の藤木幸夫会長は「ここは皆さんにとってのフランチャイズ。皆さんが