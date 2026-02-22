左肩鍵板断裂などの負傷でＧＬＥＡＴを退団、長期欠場していたＣＩＭＡが２２日の大阪プロレス大正大会のリングに上がり、復帰戦を４月２５日の大阪プロレス創立２７周年記念大会（豊中市・１７６ＢＯＸ）で行うことを表明した。大歓声の中、リングに上がったＣＩＭＡはゼウス社長とガッチリ握手。「僕自身、大阪に住んでいるんですが、大阪プロレスを大阪・関西の人はみんな知っているし、いい選手もいっぱいいる。でも、それ