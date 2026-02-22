ＤＤＴ２２日の後楽園大会でシングルトーナメント「Ｄジェネレーションズカップ２０２６」の決勝戦が行われ、須見和馬（２２＝Ａブロック１位）が正田壮史（２４＝Ｂブロック１位）を破り、優勝を果たした。若手のみで争われる本トーナメントには、ユニバーサル王座（現王者は佐々木大輔）への挑戦権がかけられた。互いの意地がぶつかり合う攻防の中、身長１６３センチの須見は小柄な体格を活かし、俊敏な動きで正田を翻ろう。