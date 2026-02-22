Image: : BigTunaOnline / Shutterstock.com 2024年1月12日の記事を編集して再掲載しています。Google翻訳アプリ、ダウンロードしてあるけど、最近使ってないなあ…そんな人がいたらそれはもったいない！ Google翻訳、思っていた以上に進化していて、実用度が素晴らしいことになっています。話している2人の間にスマートフォンがあれば、リアルタイムでGoogle翻訳が通訳してくれます。音声認