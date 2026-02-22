フィギュアスケート・エキシビションミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子シングルの銅メダリスト、中井亜美は真っ赤な衣装で登場。イタリアの観客を魅了した。氷上であるポーズを決めると、海外ファンから「信じられない」「マジでぶちかました！」と驚きの声が上がった。鮮やかなジャンプ。笑顔で着氷するたび、観客席から大きな拍手が起きた。さらには、氷の