大人のワードローブにあると心強いのは、着心地のよさと都会的なルックスを両立させたリラクシーなボトムス。スポーティーな素材にフリルを効かせた甘辛なデザインや、上品な光沢を放つイージーパンツ、体型カバーを叶える美シルエットなワイドパンツなど、日常を快適かつ華やかに彩る名品が揃いました。 【シンゾーン】センタープレスと光沢のある素材感を洗練を纏