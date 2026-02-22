ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪でGoogleが仕掛けた遊び心が話題を呼んでいる。22日現在、Google検索で「オリンピック」と打ち込むと、画面を横切る“謎の影”が……。ネット上で「ほんとだぁ！（早速やってみた）」「お前…あの時の！！！！www」と絶賛の嵐となった。それは、ウルフドッグの登場だ。スキー女子距離（クロスカントリー）団体スプリントで2歳のチェコスロバキアン・ウルフドッグ、名前はナズグ