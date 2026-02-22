今日22日、中国地方や四国、九州北部(山口県を含む)で「春一番」が吹いたと発表がありました。中国地方・四国・九州北部で「春一番」気象庁は、今日22日、中国地方や四国、九州北部(山口県を含む)」で「春一番」が吹いたと発表しました。なお、中国地方や四国、九州北部では昨年は春一番の発表はありませんでした。今日22日は、沿海州に低気圧があって、東へ進んでいます。低気圧に向かって吹く暖かい南風が強まりました。15時まで