◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）２０２５年にプロ野球の現役を引退した、元阪神タイガースの原口文仁さんが、初マラソンで５時間２４分１７秒（速報値）で完走した。原口さんは、２０１９年１月に進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がんの手術を受けて同年６月に復帰した。昨年、１６年間の現役生活にピリオドを打った。新しいスタートで大阪マラソ