◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、今季初実戦となる壮行試合・ソフトバンク戦を１６安打１３得点の大勝で飾った。これまでＷＢＣで日本が優勝した過去３度のＷＢＣイヤー初戦は０６年が１２球団選抜に７―０、０９年が巨人に１０―０