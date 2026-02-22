◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）今年最初のＪＲＡ・Ｇ１に１６頭が出走し、１番人気のダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は３着。１９９７年のＧ１昇格後初の牝馬制覇はかなわなかった。昨年１２月のチャンピオンズＣを制するなどＪＲＡ７戦７勝と無類の強さを誇っていたが、Ｇ１昇格後は牝馬の連対も一度だけ（２０００年ゴールドティアラ