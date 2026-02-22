ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア女子銅メダルで、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、エキシビで“首かしげポーズ”を見せた。日本スケート連盟のインスタグラムで「エキシビション」と舞台裏でのオフショットがアップ。中井は大人っぽい赤の衣装で口元に指を当て、小首をかしげた。衣装やヘアスタイルで雰囲気を変えたが、フリー後に見せて話題となったポーズを再現。フォロワーは「本当に可愛いすぎる」「こ