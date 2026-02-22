連携協定を締結し、ハローキティと写真に納まるサンリオエンターテイメントの小巻亜矢社長（右）と大分県日出町の安部徹也町長＝22日午後、日出町サンリオエンターテイメント（東京）と大分県日出町は22日、町内にあるサンリオキャラクターのテーマパーク「ハーモニーランド」のリゾート化と、さらなる地域振興に向けた連携協定を結んだ。パーク外の周遊観光などを促進し「ハーモニータウン」づくりを目指すという。同社の小巻