【ソウル共同】韓国外務省は22日、日本と韓国が領有権を主張する島根県の竹島（韓国名・独島）を巡り、島根県が同日「竹島の日」の式典を開催したとして、松尾裕敬駐韓総括公使を呼び抗議した。日本の領有権主張は不当だとして「式典の即刻廃止を改めて厳重に要求する」とする報道官声明も発表した。声明は、竹島は歴史的、地理的、国際法的に韓国固有の領土だと主張し、日本政府に「不当な主張を即刻中断し、謙虚な姿勢で歴史