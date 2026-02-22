【競馬】フェブラリーステークス・G1（2月22日／東京競馬場・ダート1600メートル）【映像】外から末脚一気！ 連覇達成コスタノヴァの“強すぎる”競馬今年最初のG1レース、フェブラリーステークスが22日（日）に東京競馬場で開催され、昨年の覇者コスタノヴァ（牡6・木村）が圧巻の競馬で連覇を達成。一頭だけ次元の違う末脚で東京ダートとの相性の良さを再び見せつける格好となった。