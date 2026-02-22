タレント、モデルの西山茉希（40）が21日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。酒が強いことをイジられた。西山は「すっごいうれしいです」と念願の出演をよろこんだ。松岡昌宏は「お酒を召し上がるっていうのはいろんなところから聞いてる」と明かし、博多大吉も「私も」と同調した。大吉は「玉袋筋太郎兄さんから『アイツは飲むぜ』って聞いているので…心配はしてました」