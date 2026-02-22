お笑いコンビ「ミルクボーイ」の内海崇（40）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに挑戦。30キロ手前で最後尾車に抜かれ、無念のリタイアとなった。「ホンマ楽しかったです。29キロ過ぎて、最後尾の車に猛スピードで抜かれた」と完走こそ逃したが満足げな顔。リタイアとなった地点はなんばグランド花月のすぐ北のよく通る道のそば。「祇園の木崎に会いました。スーツケースを持ってました」と苦笑いだ。昨年は25キロ