【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン当局は２１日、比北部ルソン島中部パンパンガ州で、２０〜４０歳代の日本人の男女３人を含む４人を拘束したと発表した。「ＰＯＧＯ」と呼ばれる外国人向けオンラインカジノ施設を拠点としたオンライン詐欺などに関与していたとみられる。発表によると、拘束は１８日で、他に３０歳代の中国籍の男も拘束された。在フィリピン日本大使館が比当局に情報提供したという。大使館は日本人の拘束を把握