女優生田絵梨花（29）が、21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。音楽的才能の土台を確かめた。今回生田は、生まれ故郷で、5歳まで過ごしたドイツ・デュッセルドルフを訪れた。乃木坂46時代から芸能界きってのピアノの腕前と、ミュージカルなどで活躍する歌唱力が注目されていた。ロケではピアノを習い始めた現地の教室に「5歳以来なので、24年ぶり」に訪れた。指導を受けた光山綾子さんとも24年ぶりの