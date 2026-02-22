ピン芸人のみなみかわ（43）とやす子（27）が21日放送のテレビ東京系「ゴッドタン」（土曜深夜1時50分）に出演。同番組きっかけで揉めた2人の仲直りを試みる企画「仲直りフレンドパーク」が行われた。昨年放送された同番組の「みなみかわの相談相手オーディション」という企画にやす子が出演し「元からあまり好きじゃなかった方」とみなみかわに直接伝えていた。また、今年に入っても「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（