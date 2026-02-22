プレミアリーグのリヴァプールに所属するDFに退団の可能性が浮上している。『caughtOffside』によると、イングランド代表のジョー・ゴメスに複数クラブが関心を寄せており、同メディアは今季限りでクラブを去るだろうと予想している。ゴメスはチャールトンから2015年にリヴァプールに加入しており、そこからは複数のポジションをこなせるユーティリティプレイヤーとしてディフェンスラインを支えている。ただ、契約は来季限りとな