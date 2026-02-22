昨季の終盤から今季の序盤にかけて好調を維持していたクリスタル・パレスだが、続けて主力が流出したこともあり、直近15試合で白星はわずか1つと厳しい状況に追い込まれている。そんな中で移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はパレスの指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督の早期退任の可能性を報じた。契約は今季限りとなっているが、今季終了を待たずしてクラブを去る可能性があるようだ。現在話