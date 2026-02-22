きょう（22日）高松市の路上で知人を介して男性を脅迫したとして、高松市の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、高松市鹿角町の建設業の男（22）です。 警察によりますと、男は、きょう、丸亀市の27歳の男性に対して「あいつ、ぶっ殺してやる」などと知人を介して告知し、脅迫した疑いがもたれています。 男は容疑を否認しているということです。