今夏に迫った北中米W杯は、アメリカ、カナダ、メキシコで16のスタジアムを使用することになる。英『THE Sun』は使用されるスタジアムをすべて紹介しているが、そのなかには、欧州サッカーのファンには馴染みのないユニークなものもたくさんあるようだ。マイアミのハードロック・スタジアムは、テケスタ族というネイティブ・アメリカンの墓地の上に建てられていることがわかっている。実際にネイティブ・アメリカンの遺骨が発見され