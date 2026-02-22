◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）今年最初のＪＲＡ・Ｇ１に１６頭が出走し、３番人気のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）はまたしても悲願のＪＲＡ・Ｇ１初制覇に手が届かなかった。半馬身及ばず、同４度目の２着に終わった。昨年の南部杯などＪｐｎ１・２勝を挙げている実力馬。だが、３年連続２着に終わった昨年のチャンピオンズＣ