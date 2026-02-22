２月２２日の阪神５Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１３頭立て）で、幸英明騎手（５０）＝栗東・フリー＝がスリーロンドン（６着）に騎乗し、ＪＲＡ通算２５０００回騎乗を達成した。武豊騎手に続く、史上、現役ともに２人目の到達。１９９４年３月５日のシャイニングベル（６着）で初騎乗。Ｇ１８勝を含む、重賞通算４９勝。通算１７４４勝をマークしている。※記録は阪神５Ｒ終了時点幸英明騎手「２５０００回騎乗達成