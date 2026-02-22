タレントの中山秀征が２１日までに自身のＳＮＳを更新。サウナ仲間である友人の還暦祝いの様子を公開した。中山はインスタグラムに「やっくん還暦おめでとう御座います！！」と書き出し、タレント・薬丸裕英の還暦祝いの様子をアップ。中山は全身黒のジャケット姿、主役の薬丸は赤シャツに赤カーディガンを羽織った姿で満面の笑顔を見せた。「素敵なご家族と最高の仲間たちですね素晴らしい６０歳をお過ごし下さい私も直