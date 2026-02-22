古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝は、２月２２日の小倉１１Ｒ小倉大賞典・Ｇ３（芝１８００メートル＝１６頭立て）で４番人気のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）に騎乗して１着となり、１万１７５７戦目でＪＲＡ通算６００勝を達成した。岡山県出身の古川騎手は１９９６年３月にデビュー。２年目の１９９７年の阪神３歳牝馬Ｓ・Ｇ１をアインブライドで制して重賞初勝利。この勝利でＪＲＡの