【モデルプレス＝2026/02/22】女優の山下美月が2月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカオマンガイを公開した。【写真】26歳元乃木坂「お店かと思った」盛り付け美しい本格タイ料理◆山下美月、本格カオマンガイ披露山下は「お昼はカオマンガイ」とつづり、料理家・平野レミが監修する「レミパン」を使って作ったカオマンガイを披露。食卓には、薄切りのレモンやきのこのソテー、ミニトマト、きゅうりが添えられた