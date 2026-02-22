【モデルプレス＝2026/02/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。春らしいコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュース27歳美女「スタイル良すぎてバグってる」美ウエストのぞくミニ丈コーデ◆大谷映美里、美ウエスト輝く春コーデ披露大谷は「春服〜」とコメントし、チューリップとサクラの絵文字を添えて、ベビーピンクのショート丈カー