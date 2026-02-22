【モデルプレス＝2026/02/22】乃木坂46の池田瑛紗が2月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、注目が集まっている。【写真】乃木坂メン「脚まっすぐで綺麗」膝上ミニスカ衣装姿◆池田瑛紗、楽曲「気づいたら片想い」の衣装で美脚輝く乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のセンターに抜擢された池田は、「こんにちは！瑛紗です」と切り出し、開催中のライブ「乃⽊坂46